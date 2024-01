Das sind Oscar-Nominierungen 2024: Sandra Hüller und weitere deutsche Stars

Sandra Hüller im Rennen um den Oscar

Sie ist der Star der Stunde: Sandra Hüller (45) erhielt im Dezember den Europäischen Filmpreis, im Januar den französischen Prix Lumières. Am 10. März könnte sie für ihre Hauptrolle im Justizdrama "Anatomie eines Falls" sogar mit dem Oscar ausgezeichnet werden. Sie wurde von der Acadamy als beste Hauptdarstellerin nominiert – ebenso wie Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), die ihr den Golden Globe wegschnappte.