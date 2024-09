"Der Bergretter"-Sebastian Ströbel präsentiert neues Projekt

Fans von Sebastian Ströbel, dem Star der erfolgreichen ZDF-Serie "Die Bergretter", können sich im Oktober auf ein besonderes Highlight freuen: Der Schauspieler wird sein erstes Buch veröffentlichen. Unter dem Titel „Mein Leben zwischen Himmel und Abgrund“ gibt der 47-Jährige tiefgründige Einblicke in seine Karriere, seine Arbeit als „Bergretter“ und die Herausforderungen, die mit den Dreharbeiten in den Bergen einhergehen.

Ein Herzensprojekt von Sebastian Ströbel Für Ströbel, der seit 2014 die Hauptrolle des Markus Kofler in der Serie verkörpert, ist das Buch mehr als nur eine Biografie. Es ist eine persönliche Reise durch die Höhen und Tiefen seiner Karriere, gepaart mit den emotionalen und körperlichen Herausforderungen, die das Leben als Schauspieler in einer Extremsportart mit sich bringt. „Ich wollte meinen Fans und allen, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen“, so Ströbel in einem Interview. „Es gibt so viele Geschichten, die wir als Team erlebt haben, die nie den Weg vor die Kamera gefunden haben.“

Neben spannenden Anekdoten von den Dreharbeiten in schwindelerregenden Höhen enthält das Buch auch persönliche Reflexionen über Ströbels Werdegang und seine Liebe zur Natur. „Der Berg ruft nicht nur im Fernsehen, sondern auch in meinem realen Leben“, verrät der Schauspieler. „Ich habe durch die Arbeit in den Bergen gelernt, wie klein man sich manchmal in der Natur fühlen kann, aber auch, wie stark man wird, wenn man sich Herausforderungen stellt.“

Hinter den Kulissen von "Die Bergretter" Die Dreharbeiten zur Serie sind bekannt dafür, dass sie die Schauspieler immer wieder an ihre körperlichen Grenzen bringen. Für Ströbel bedeutet das, sich nicht nur mental auf die Rolle vorzubereiten, sondern auch physisch in Topform zu bleiben. „Man muss fit sein, um den Anforderungen gerecht zu werden – egal, ob man in der Felswand hängt oder einen Rettungseinsatz dreht, bei dem jede Bewegung stimmen muss.“ Besonders in den Szenen, in denen er waghalsige Rettungsmanöver simuliert, kommt es auf Präzision an. „Die Zuschauer sehen nur das Endergebnis, aber der Weg dorthin ist oft unglaublich anstrengend.“

Auch auf die enge Zusammenarbeit mit den Bergrettungsteams, die die Dreharbeiten beraten, wird in Ströbels Buch eingegangen. „Es ist eine Ehre, mit echten Rettern zusammenzuarbeiten“, sagt Ströbel. „Ihre Geschichten und ihr Einsatz inspirieren mich jeden Tag.“

Einblick in das Privatleben Neben den beruflichen Herausforderungen wird Ströbel in seinem Buch auch über sein Privatleben sprechen. „Es ist nicht immer einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen“, gibt er zu. Der Schauspieler lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in München. Die Dreharbeiten in den Bergen führen ihn oft weit weg von zu Hause, doch Ströbel betont, wie wichtig ihm die Balance zwischen Karriere und Familie ist. „Meine Familie ist mein Ruhepol und der Ort, an dem ich Kraft tanke.“

Exklusive Lesetour im Herbst Pünktlich zur Veröffentlichung seines Buches im Oktober plant Ströbel eine exklusive Lesetour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Ich freue mich darauf, meine Leser und Fans persönlich zu treffen“, sagt er. „Es wird eine großartige Gelegenheit, über das Buch zu sprechen und ein paar der Erlebnisse aus der Serie und von den Dreharbeiten zu teilen.“

Ausblick auf neue Projekte Für die Fans von "Die Bergretter" gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Die neue Staffel der Serie ist bereits abgedreht und wird noch vor 2025 im ZDF ausgestrahlt. „Es wird spannend“, verspricht Ströbel. „Wir haben einige neue Herausforderungen, emotionale Geschichten und natürlich spektakuläre Rettungsaktionen vorbereitet.“ Ob Ströbel mit dem Erfolg der Serie auch zukünftig weitere Bücher schreiben wird, lässt er offen. „Das Schreiben hat mir großen Spaß gemacht, aber ob es noch mehr Geschichten zu erzählen gibt, wird die Zeit zeigen.“