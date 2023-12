"Der kleine Lord" Ricky Schroder: Seine Skandale und wirren Aussagen

Jedes Jahr aufs neue verzaubert Rick Schroder als Cedric in dem Film-Klassiker "Der kleine Lord" die TV-Zuschauer zur Weihnachtszeit. 1980 wurde die herzerwärmende Geschichte gedreht, in der ein kleiner Junge die Liebe seines hartherzigen Großvaters gewinnt. Um so kontrastreicher ist das wahre Leben des Schauspielers. Zuletzt machte der ehemalige Kinderstar mit zahlreichen Skandalen und verwirrten Aussagen auf sich aufmerksam.

Er ist bis heute der jüngste Gewinner eines "Golden Globe"-Awards: Gerade mal neun Jahre alt war Ricky Schroder, als er 1980 für seine Rolle in "The Champ" den Preis für den besten Nachwuchsdarsteller entgegennahm. In Franco Zeffirellis Boxerdrama hatte er an der Seite von Jon Voight und Faye Dunaway sein Filmdebüt gegeben, nachdem er zuvor bereits in zahlreichen Werbespots zu sehen gewesen war.

Karriere-Traumstart in Hollywood Im selben Jahr spielte er dann die Hauptrolle, für die er – zumindest hierzulande – bis heute am bekanntesten ist: Als Cedric, der in "Der kleine Lord" (Freitag, 23.12., ARD, 20.15 Uhr) die Liebe seines hartherzigen Großvaters gewinnt, ist er jedes Jahr Stammgast im TV-Weihnachtsprogramm.

Schroder schaffte es auch, sich später eine Karriere jenseits des Daseins als blonder, süßer Kinderstar aufzubauen, seit einigen Jahren bleiben Rollenangebote jedoch aus. Wahrscheinlich auch, weil er zuletzt nur noch als Maskengegner und Verschwörungstheoretiker Schlagzeilen machte.

Produktion von Kriegs-Dokus Zugegeben: Eine große Hollywood-Karriere machte der junge Senkrechtstarter nicht. Nach "Der kleine Lord" spielte Ricky Schroder aber eine der Hauptrollen in der Sitcom "Silver Spoons" (1982-1986) und war in der Folge auch als junger Erwachsener in zahlreichen TV-Filmen zu sehen. 1995 ergatterte er sogar eine kleine Rolle im starbesetzten U-Boot-Actionfilm "Crimson Tide – In tiefster Gefahr". Doch die Polizeiserie "NYPD Blue", in der er von 1998 bis 2001 mitspielte, und eine Gastrolle in der sechsten Staffel der Echtzeit-Action "24" sind danach bis heute die nennenswertesten Einträge in seiner Filmografie.

Wie viele seiner Kollegen versuchte sich Schroeder auch hinter der Kamera – und konnte einige Achtungserfolge feiern: Sein Debüt "Black Cloud", für das er auch das Drehbuch schrieb, erhielt wohlwollende Kritiken, für das Country-Musikvideo "Whiskey Lullaby" erhielt er 2005 sogar den Preis als bester Regisseur bei den renommierten CMT Music Awards. Seit 2013 machte er sich zudem mit seiner eigenen Produktionsfirma einen Namen mit diversen Kriegsdokumentationen.

Ein Skandal nach dem Nächsten Zuletzt machte der vierfache Vater nur noch mit seinem Privatleben Schlagzeilen: 2016 ging seine Ehe nach 24 Jahren zu Ende, 2019 wurde er zweimal wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet. Große Aufmerksamkeit erregte seine großzügige Spende für die Zwei-Million-Dollar-Kaution von Kyle Rittenhouse, der bei den Protesten in Kenosha – angeblich in Notwehr – zwei Menschen erschossen hatte und kürzlich freigesprochen wurde. Schroder begrüßte das Urteil dementsprechend auch: "Möge sich die Gerechtigkeit durchsetzen", postete er bei Facebook.

Dass er bekennender Republikaner ist, daraus hatte Schroder nie einen Hehl gemacht. In der Corona-Pandemie rückte er aber offensichtlich weiter an den rechten Rand: 2021 lud er ein Video in den sozialen Medien hoch, in dem er einen Supermarktmitarbeiter angriff, als der ihn an die Maskenpflicht erinnerte. Auf seiner Facebook-Seite verbreitet er zudem gängige Verschwörungstheorien, die die Pandemie nur als "Probelauf" für eine "Bevölkerungsreduktion" sehen.