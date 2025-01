Die Schicksale der TV-Moderatoren von damals

Früher waren sie fast täglich im Fernsehen zu sehen, und heute ist gar nichts oder zumindest deutlich weniger von ihnen zu hören: Wir schauen, was aus bekannten TV-Moderatorinnen und -Moderatoren von damals geworden ist.

Andreas Türck Der Durchbruch gelang Andreas Türck, als er 1998 vom öffentlichen-rechtlichen Fernsehen zu ProSieben wechselte und dort rund vier Jahre lang eine nach ihm benannte tägliche Talkshow moderierte und zum Frauenschwarm avancierte. Der Sender beendete dann jedoch aufgrund von strafrechtlichen Vorwürfen und einem damit einhergehenden Gerichtsverfahren gegen ihn die Zusammenarbeit. Türck wurde 2005 freigesprochen. Heute ist Türck als Unternehmer tätig, veröffentlichte 2022 die Single „I'm Sorry John“ und engagiert sich mit der von ihm mitgegründeten Organisation Orange Ocean für den Schutz der Meere. Seit September 2024 moderiert der Ex-Handballer zudem bei der Sport-Streaming-Plattform Dyn.

Arabella Kiesbauer In Deutschland wurde die in Wien geborene Moderatorin durch die Talkshow „Arabella“ bekannt, die von 1994 bis 2004 bei ProSieben lief. Davor und danach arbeitete sie vor allem in ihrer österreichischen Heimat und moderiert dort seit 2014 „Bauer sucht Frau“. Deutsche Fans können sich aber auf ein Wiedersehen freuen. Kiesbauer übernimmt nämlich die Moderation der Reality-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Malte Kruber, der Programmdirektor von RTLZWEI, bezeichnete sie dafür als „ideale Besetzung“.

Ilona Christen Nichts Positives gibt es leider über Ilona Christen zu berichten. Die gebürtige Saarbrückerin war bereits durch die Moderation vom „ZDF-Fernsehgarten“ von 1986 bis 1992 bekannt, als sie zu RTL wechselte. Dort führte sie bis 1999 durch eine Talkshow, die ihren Namen trug. Die Erfolgsgeschichte endet mit dem Verkauf (und der späteren Insolvenz) der Produktionsfirma. Infolgedessen zog sich die bekennende Brillen-Liebhaberin aus dem Medien- und Berufsleben zurück. Mit ihrem Mann, den sie 1982 heiratete, lebte sie in der Schweiz. 2009 verletzte sie sich bei einem Treppensturz schwer. Dabei zog sie sich ein Schlüsselbeinbruch zu und verstarb mit 58 Jahren anschließend an den Folgen einer daraus resultierenden Blutvergiftung.

Michael Schanze Vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren zählte Michael Schanze zu den erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands. Sendungen wie „Flitterabend“ lockten ein Millionenpublikum vor die Fernseher. Seit einem Skiunfall im Jahr 2003 war der vielseitige Künstler allerdings seltener im TV zu sehen. Heute lebt der inzwischen 78-Jährige zurückgezogen. 2019 erlitt er eine beidseitige Lungenembolie und war deswegen während der COVID-19-Pandemie besonders gefährdet. Mitte 2024 verlor er zudem seine Lebensgefährtin Uschi Köhl, die an einer Hirnblutung verstarb.

Ricky Harris In Sachen Bekanntheit hat Sohn Malik Harris, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 vertrat, seinem Papa Ricky inzwischen wahrscheinlich den Rang abgelaufen. Der Deutsch-Amerikaner moderierte 1999 und 2000 die von Sat.1 ausgestrahlte Talkshow „Ricky!“. Nach Jobs fernab des Mediengeschäfts ging er 2016 ins Dschungelcamp und veröffentlichte danach zwei Singles („Totale Eskalation“ und „Ich schenk dir ein Einhorn“). Der 62-Jährige arbeitet manchmal noch als Entertainer, war in den vergangenen Jahren immer wieder in TV-Shows zu sehen und gibt auch Interviews über seine Talkshow-Zeit. „Wir alle haben nicht immer in die Kiste des guten Geschmacks gegriffen“, sagt er dazu.

Susan Stahnke Ihr Job als bis dahin jüngste Sprecherin der „Tagesschau“ markierte für Susan Stahnke zwischen 1992 und 1998 den Karriere-Höhepunkt. Dann gab es zum Bruch mit dem Sender. Der Grund dafür, waren erotische Fotos, die Susan Stahnke veröffentlichte. Die ARD zweifelte an der Seriosität der Tagesschausprecherin. Der Wechsel zum Privatfernsehen war für sie nicht nachhaltig erfolgreich, und auch die Hoffnungen auf große Filmrollen zerschlugen sich. Stahnke hatte immer wieder wegen geplanter und geplatzter Hollywood-Pläne in den Schlagzeilen gestanden und damit viel Hohn und Spott auf sich gezogen. In dem Hollywood-Streifen "P.S. Your Cat Is Dead" ergatterte sie eine Nebenrolle mit vier Sätzen. Ein gefundenes Fressen für die Boulevard-Medien war zudem ihre Werbung für ein Frauenpissoir und ihre öffentliche Darmspiegelung. Damit wollte die gebürtige Jamelnerin anderen die Angst vor der Prozedur nehmen, nachdem ihr Cousin an Darmkrebs verstorben war. 2004 gehörte Stahnke zu den ersten Sternchen, die den Gang in den RTL-Dschungel wagten. Danach moderierte sie jahrelang für den Regionalfernsehen "Hamburg 1" zahlreiche Prominente in ihre eigene Talkshow "Tischgespräch". 2017 musste sie jedoch Privatinsolvenz anmelden. Diese konnte sie 2022 abschließen. Die 57-Jährige ist allerdings inzwischen weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Hans Meiser RTL war sein Heimsender. Hans Meiser war „Mann der ersten Stunde“ bei RTL Plus und trat dort von 1984 bis 1992 als Anchorman der Nachrichtensendung "7 vor 7" bzw. "RTL aktuell" auf. Besonders durch seine Aktion bei der Geiselnahme von Gladbeck wurde der Moderator auffällig, denn als erster Journalist rief er die Geiselnehmer in der belagerten Bankfiliale an, um ein Interview mit ihnen zu führen. Es folgte die RTL-Sendung "Notruf", die er viele Jahre moderierte. Achteinhalbjahre war er Gastgeber der nach ihm benannten Talkshow "Hans Meiser" und war dadurch prägend für den Kölner Sender. Ein Höhepunkt seiner TV-Karriere. Es folgten weitere Sendungen wie Life! Dumm gelaufen, die er zusammen mit Birgit Schrowange von 1998 bis 2010 präsentierte. Nach dem Aus des Formats, ging Hans Meiser und RTL nicht im guten auseinander. "RTL hat mich damals abgeschossen wie eine Wildsau in der Morgensonne", schimpfte der Moderator im Anschluss. Es folgt eine neue Sendung bei ZDFneo mit Jan Böhmermann. Nach zwei Scheidungen und drei Kindern heiratete Hans Meiser 2018 ein drittes Mal. Mit 77 Jahren starb der Moderator 2023 in Scharbeutz an Herzversagen.

Bärbel Schäfer Vor ihrem Studium erhielt Bärbel Schäfer ein Tennis-Stipendium in den USA und absolvierte anschließen in Deutschland eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Dann führte sie der Weg in die Medienwelt. Von 1992 und 2006 moderierte sie ihre Talkshow "Bärbel Schäfer". Danach übernahm die gebürtige Bremerin unter anderem ihr eigenes TV-Format bei dem Radiosender hr3. 2024 präsentierte die Moderation der Neuauflage von "Notruf" bei Sat. 1 und Joyn. Privat hatte Bärbel Schäfer mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Mit ihrem Bruder gründete sie die Produktionsfirma "Couch Potatoes", der 2013 bei einem Autounfall starb. Ebenfalls bei einem Autounfall kam ihr Lebensgefährte um, das war im Jahr 1998. Doch es gab auch zahlreiche Lichtblicke, so heiratete sie 2004 den Moderator Michel Friedmann.