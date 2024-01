Diese deutschen Stars sind 2023 gestorben

Durch die Comedy-Serie „Klimbim“, die von 1973 bis 1979 lief, wurde Ingrid Steeger deutschlandweit bekannt. War sie zuvor noch häufig in Erotikfilmen zu sehen, so wurde sie nach ihrem Durchbruch für zahlreiche TV-Serien besetzt. Unter anderem spielte sie in „Derrick“, „Großstadtrevier“ und „Ein Fall für zwei“ mit. Am 22. Dezember 2023 verstarb Steeger, die eigentlich Ingrid Anita Stengert hieß, mit 76 Jahren.

Verstorbene Sportler

In den 1990er- und 2000er-Jahren war Tim Lobinger einer der besten und beliebtesten deutschen Leichtathleten. 1998 und 2002 wurde der Stabhochspringer Halleneuropameister, 2003 holte er sogar die Weltmeisterschaft in der Halle. Im Jahr 2017 wurde bei ihm ein Multiples Myelom festgestellt, zwei Jahre später galt sein Kampf gegen die Krebserkrankung als gewonnen. Allerdings litt Lobinger ab 2022 erneut an Krebs und verstarb am 16. Februar 2023 mit 50 Jahren. Der Boxer René Weller wurde als Amateur mehrfach Deutscher Meister, als Profi erkämpfte er sich sowohl die Deutsche als auch die Europameisterschaft. Zudem holte er 1983 den WM-Titel des allerdings eher unbedeutenden Verbands World Athletic Association (WAA). Nach seinem Rücktritt als Sportler verdingte sich der oft als „der schöne René“ betitelte Weller unter anderem als Schauspieler und Sänger. Er starb am 22. August 2023 mit 69 Jahren.