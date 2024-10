Dieter Bohlen kann es nicht fassen: „Pietro, dieser Blödkopf“

In der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sitzen in der aktuellen Staffel 21, die seit Mitte September auf RTL ausgestrahlt wird neben Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana auch Pietro Lombardi in der Jury. Bisher war die Stimmung zwischen ihnen harmonisch. Doch das änderte sich plötzlich, als der Pop-Titan mit seinem „Ziehsohn“ Pietro schimpfte. Was war passiert?

Pietro, der „Blödkopf“ löscht imitiertes Video In der dritten Folge tauchte plötzlich Abu Habib im Casting auf. Dieter Bohlen erkannte den aus den sozialen Medien bekannten Kandidaten wieder. Er hatte nämlich gemeinsam mit Pietro Lombardi Habibs Song „Lockdown“ nachgemacht. Dieser hatte damals nämlich nach eigenen Angaben 58 Millionen Aufrufe. Und auch das nachgemachte Video der beiden erzielte laut Bohlen noch einmal 3,5 Millionen Aufrufe. Doch dann passiert das Unfassbare, wie der Modern Talking Star gegenüber RTL verriet: „Pietro, dieser Blödkopf. Wir hatten da 3,5 Millionen oder noch mehr Aufrufe und der löscht das aus Versehen.“

So reagierte Bohlen auf Pietros Fauxpas Weiter offenbarte Bohlen, dass er nach dem gelöschten Video aus Wut alle gemeinsamen Beiträge mit seinem „Schützling“ ebenfalls entfernte: „Ich war so sauer, dass ich alle unsere gemeinsamen Sachen gelöscht hab.“ Als er das in der Castingshow erzählte, saß Pietro neben ihm, legte nach dessen Aussagen seinen Arm um den Pop-Titan und versicherte ihm: „Das wird nicht mehr passieren. Keine Sorge.“ Ende gut, alles gut. Die Gemüter haben sich inzwischen wieder beruhigt und die beiden ziehen wieder an einem Strang.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Robert Bartsch überzeugt solo Neben dem kurzen Zwischenfall beim Casting, konnte der aus „Das Sommerhaus der Stars“, „Goodbye Deutschland“ oder „Hot oder Schrott- Die Allestester“ bekannte Roland Bartsch mit seiner Performance überzeugen. Normalerweise ist er in den Fernsehsendungen immer gemeinsam mit seiner Frau Steffi Bartsch zu sehen, bei DSDS versuchte er sich dieses Mal aber solo. Für den 53-jährigen ging mit seinem Auftritt ein großer Traum in Erfüllung. Schon immer wollte er einmal vor der DSDS-Jury singen. Mit seiner Interpretation von Andreas Gabaliers Hit „Hulapalu“ konnte er auch alle vier Juroren von sich überzeugen: „Wider Erwarten hast du das ganz gut hingekriegt. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich“, sagte Dieter Bohlen sichtlich erstaunt. Die anderen Jury-Mitglieder waren ähnlicher Meinung und Bartsch wurde daraufhin mit dem Einzug in den Recall belohnt.