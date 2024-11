Dieter Bohlen verrät sein Fitnessgeheimnis: „Ich nenne es 5 mal 30“

In der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sitzen in der aktuellen Staffel 21, die seit Mitte September auf RTL ausgestrahlt wird neben Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana auch Pietro Lombardi in der Jury. Bisher war die Stimmung zwischen ihnen harmonisch. Doch das änderte sich plötzlich, als der Pop-Titan mit seinem „Ziehsohn“ Pietro schimpfte. Was war passiert?

Immer mal wieder zeigt sich der Pop-Titan im Urlaub „oben ohne“ und zeigt damit seinen durchtrainierten Körper. Doch was ist sein Fitnessgeheimnis? Im Alltag bleibt ihm nämlich nicht viel Zeit, ist er doch immer sehr beschäftigt. Gerade sitzt er beispielsweise in der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ und hat damit alle Hände voll zu tun. Trotzdem ist sein Aussehen nicht das Ergebnis reiner Zauberei, sondern dahinter steckt harte Arbeit, wie er nun kürzlich in einem Interview mit der Bild-Zeitung verriet. Denn Sport integriert er trotz seines vollen Terminkalenders so oft als möglich in sein tägliches Leben und möchte so bis ins hohe Alter fit bleiben.

Volle Power nach dem Aufwärmprogramm

Nach dem Aufwärmen beginnt das eigentliche Programm erst, denn dann geht es weiter mit einer Stunde Krafttraining und einer Stunde Cardio. Doch das alles nimmt viel Zeit in Anspruch, die er eigentlich nicht hat. Wie macht er das nur? „Das ist alles ziemlich zeitaufwendig, aber wenn man um 05:30 Uhr aufsteht, um es zu bewältigen, geht es. Dazu noch ein paar Proteine und Spaß bei allem“, verriet der Pop-Titan der Bild-Zeitung. Auch wenn er mal keine Lust habe, halte er an seinem Sportprogramm fest. Leichter falle es ihm dann auch, weil sich seine Lebensgefährtin Carina ebenfalls mit Sport fit halte und sie dabei gemeinsam an einem Strang ziehen. Außerdem erinnert er sich an einen Ratschlag, den ihm sein Vater einmal gab: „Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist.“ Doch allein auf das Training verlässt sich der „DSDS“ Juror nicht: Auch die Ernährung spielt bei ihm eine wichtige Rolle. So verzichte er auf Alkohol und ernähre sich sehr gesund, um seinen Körper und Geist in Topform zu halten.