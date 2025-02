Dschungelcamp: Edith Stehfest in der Fotostrecke

Edith Stehfest ist für ihr auffälliges Aussehen bekannt. Piercings, Tattoos überall, auch im Gesicht. Eine bunte und sich ständig verändernde Haarpracht und extravagante Outfits gehören ebenfalls dazu. Diesen exzentrischen Geschmack teilt die "Dschungelcamperin" mit ihrem Ehemann Eric Stehfest. Beide sind oft im gleichen Look zusehen. Doch das war nicht immer so. In kurzer Zeit hat sich Edith Stehfest zu dem bekannten Paradiesvogel gewandelt.

Edith Stehfest im Dschungelcamp

In diesem Jahr zieht Edith Stehfest in das RTL-"Dschungelcamp" ein. Auf ihre schillernden Outfits muss die zweifache Mutter im australischen Busch allerdings verzichten. Wie alle Teilnehmer wird die 30-Jährige in den bekannten roten Anzug schlüpfen. Dass Edith Stehfest wandlungsfähig ist, hat sie bereits unter Beweis gestellt. In kurzer Zeit hat sie sich optisch stark gewandelt. Noch vor wenigen Jahren waren bei ihr die bekannten Tattoos, Piercings und Frisuren noch nicht angesagt.