Ehefrau von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl über ihre Beziehung: "wie Feuer und Wasser"

"The Day of the Jackal"

Die erste weibliche 007-Agentin Lashana Lynch erobert Thriller-Serie!

Lashana Lynch brilliert in der neuen Serie 'The Day of the Jackal' als Detektivin Bianca Pullman. Nach ihrem Erfolg als 007-Agentin in 'Keine Zeit zu sterben' zeigt sie erneut, dass Frauen in männlich dominierten Berufen überzeugen können.

MEHR