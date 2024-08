Eilmeldung: Alain Delon ist tot

Abschied von Alain Delon

Wie die drei Kinder von Alain Delon erklärten, sei der Schauspieler "friedlich in seinem Haus in Douchy", südlich von Paris eingeschlafen. Die Familie bittet um Privatsphäre in diesen schweren Zeiten. Sie seien "zutiefst betrübt, den Tod ihres Vaters bekannt geben zu müssen", erklärte die Familie von Alain Delon. Auch der Hund des Schauspielers, Loubo, sei untröstlich.