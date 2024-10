"Eine schrecklich nette Familie": So sehen Al, Peggy und Co. heute aus

Ein erfolgloser Schuhverkäufer und seine spezielle Familie: in den 80er- und frühen 90er-Jahren wurde "Eine schrecklich nette Familie" (Originaltitel: Married... with Children) zu einer der populärsten Sitcoms im deutschen Fernsehen. Nach dem Ende der Kult-Serie 1997 sind die Schauspieler unterschiedliche Wege gegangen. Die Fotostrecke zeigt, was "Al, Peggy und Co" heute machen.

Kelly Bundy erfüllte alle Klischees des dummen Blondchens. Christina Applegate schlüpfte in die Rolle der "Dumpfbacke". Das Image wurde die Schauspielerin nicht mehr ganz los. Sie hatte aber weiterhin die Lacher auf ihrer Seite, in Sitcoms wie "Samantha Who?" und "Up All Night", aber auch an der Seite von Will Ferrell in den "Anchorman"-Filmen. Von ihrer Krankheit Multiple-Sklerose-Erkrankung gezeichnet, möchte sie sich doch nicht verstecken: Anfang Januar machte Christina Applegate (im Bild mit Anthony Anderson) mit ihrem Auftritt bei den Emmys Schlagzeilen. Die 52-Jährige hielt eine Laudatio im Rahmen der Vergabe des Emmys für die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie, das Publikum jubelte ihr immer wieder lautstark zu - einer der rührendsten Momente des Abends.