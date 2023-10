Elton erntet neuen Shitstorm nach Äußerungen zum Krieg in Israel

Elton wurde nach Äußerungen zum Krieg in Israel von Hass-Nachrichten überschüttet. Nun meldete sich der Moderator erneut, um einige Dinge klarzustellen und goss zusätzlich Öl ins Feuer.

Seitdem Israel von der Terrorgruppe Hamas angegriffen wurde, wird über den Krieg auf höchster politischer Ebene ebenso wie in zahlreichen Talkshows diskutiert. Gleiches gilt auch für die sozialen Medien, wo sich einige Prominente wie Gigi Hadid und Natalie Portman zum Krieg geäußert haben. "Schlag den Star"-Moderator Elton bezog ebenfalls Stellung zum Konflikt zwischen Israel und Palästina – und löste mit seinen Äußerungen einen Shitstorm aus.

Appell an Fans Bereits am Montag hatte sich der 52-Jährige in seiner Instagram-Story an seine Follower gerichtet. "Dies geht an alle, die Menschen, speziell Frauen und Kinder, töten oder entführen, beziehungsweise das befürworten und dabei 'Gott ist groß' rufen", sagte er in die Kamera. Er appellierte an seine Fans, friedlich zu leben und unterschiedliche Religionen zu akzeptieren. Doch nach kürzester Zeit erhielt Elton die ersten Hass-Nachrichten.

Einige dieser Beleidigungen teilte der Moderator auch und war bei einer erneuten Wortmeldung in Instagram darum bemüht, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Besonders ein Vergleich des 52-Jährigen hatte Kritik auf sich gezogen . Elton hatte in seiner Ursprungsstory darauf hingewiesen, dass sich auch Menschen christlichen Glaubens zu Attentätern und Radikalen verwandeln könnten. "Wer von uns kennt sie nicht, die christlichen Bombenleger und Selbstmordattentäter, die unsere Zivilisation in Angst und Schrecken versetzen und mörderische Hetzjagden auf Juden machen", schrieb jemand.

"Leute: Setzt euch an einen Tisch!" Elton erklärte nun, dass er sich für die "Kritik" und den "Zuspruch" bedanken wolle. "Statement zu meiner Story. Da es Leute gibt, die nicht richtig lesen oder nachdenken. Jetzt könnt ihr hier schön in aller Öffentlichkeit diskutieren und kommentieren", schrieb er zum Video. Im Clip erklärte Elton: "Was Israel macht, müssen wir ja gar nicht diskutieren. Die Siedlungspolitik halte ich für mehr als bescheuert, auch was mit Palästina passiert." Allerdings sei dies "eine andere Politik" und würde Gewalt nicht rechtfertigen. Deswegen appellierte Elton an alle Konfliktparteien: "Leute: Setzt euch an einen Tisch!"

Im Video ging er genauer auf die Aussagen in seiner Story ein: "Mir ging es darum, dass es Menschen gibt, die schreien 'Gott ist groß' und dann Leute einfach umbringen." Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen würden Attentate "im Namen Gottes" ausüben. Das verurteilte der TV-Moderator: "Jede Glaubensrichtung, die im Namen eines Gottes spricht, ist bescheuert." Daraufhin redete sich Elton regelrecht in Rage: "Ich hoffe, dass diese Menschen irgendwann vor ihrem Schöpfer stehen und sagen: 'Ich habe in deinem Namen Kinder, Frauen, Menschen umgebracht.' Und dass der Gott oder Schöpfer aufsteht, zu ihm hingeht, ihm ordentlich eine scheuert und sagt: 'Verp*** dich, du Arschloch!'"

Aufregung über neue Äußerung Statt mit seiner erneuten Wortmeldung für Entspannung zu sorgen, scheint Elton noch mehr Öl ins Feuer gegossen zu haben. Das jedenfalls legen die erneut größtenteils negativen Reaktionen seiner Follower auf die Videobotschaft nahe. "Welcher Christ hat das denn jemals gemacht? Wenn man nichts zu sagen hat, ist einfach mal die Klappe halten, der richtige Weg", lautet ein Kommentar. "Mach deine Verblödungsshows im TV, aber lass einfach diese naiven Statements à la beide Seiten müssen sich jetzt zurückhalten" und "Du bist der Praktikant von Stefan. Politik sollte hier nichts verloren haben!" sind nur einige der negativen Kommentare.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elton TV (@elton_tv)