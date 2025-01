Elton will ins RTL-"Dschungelcamp": Er darf aber nicht

Elton würde gerne in der Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" als Kandidat mitmachen. Sogar "umsonst", wie er in einem Interview verriet. Nur darf er leider nicht.

"Würde sogar umsonst gehen" Auf die zwölf Kandidaten der zweiten Folge von "Eltons 12" (Samstag, 20.15 Uhr, RTL) dürfte Moderator Elton ein wenig neidisch sein. Immerhin verbindet die zwölf Männer und Frauen die Tatsache, dass sie alle in der Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mitgemacht haben. Auch Elton würde zu gerne ins Dschungelcamp ziehen. Nur leider darf er das nicht, wie er im Interview mit RTL verriet.

"Ich würde sogar umsonst in den Dschungel gehen", verriet der 53-Jährige gegenüber RTL. Er hätte "unfassbar viel Bock". Und er ist sicher, dass ihm die Dschungelprüfungen nichts ausmachen würden, fügte er mit Blick auf seine früheren Erfahrungen als Moderator hinzu. "Was ich damals bei TV total alles im Mund hatte, da ist das ein Dreck dagegen."

Allenfalls bei den "Höhenspielen" könnte er Probleme bekommen, befürchtete Elton: "Wenn es um Höhe geht, da bin ich wahrscheinlich raus." Ansonsten würde er sich im Camp "köstlich amüsieren". "Ich glaube, diese ganzen 'Pappnasen' da zu sehen, das ist Unterhaltung pur. Ich würde mich da hinsetzen und mir das alles anhören."

Darum darf Elton nicht ins Dschungelcamp Elton will, doch er darf nicht. Denn da gibt es Leute, die etwas dagegen haben, dass er sich im australischen Dschungel allerlei Strapazen aussetzt. "Ich darf das nicht zu laut sagen", schränkte er ein. "Das Management steht hier neben mir und macht die ganze Zeit so." Dabei schlug er mit der rechten Faust in die Innenfläche seiner linken Hand. "Und auch meine Familie sagt: 'Da gehst du auf keinen Fall rein.'"

In Sachen "Dschungelcamp"-Teilnahme müssen sich Eltons Fans also in Verzicht üben. Dafür können sie ihn am Samstag, 4. Januar, in bewährter Funktion als Moderator bei RTL sehen. In der zweiten Ausgabe seiner Unterhaltungsshow "Eltons 12" gehören unter anderem die Schauspielerin Giulia Siegel, der Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat und die ehemalige No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska zu den Teilnehmern.

In der Show treten jeweils zwölf prominente Kandidatinnen und Kandidaten aus einer bestimmten "Kategorie" (im aktuellen Fall ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer) bei verschiedenen Challenges im Duell-Modus gegeneinander an. Die Gewinner kommen jeweils weiter. Im Finale treffen schließlich die besten Drei aufeinander. Dem Sieger oder der Siegerin winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro. In den weiteren Ausgaben von "Eltons 12" werden sich unter anderem Musiker und Olympioniken duellieren.

