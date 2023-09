"Emmy Awards": Deshalb wurde die Preisverleihung verschoben

Die Verleihung des bedeutendsten Fernsehpreises der Vereinigten Staaten wird verschoben. Die Emmy Awards werden nicht wie geplant am 18. September in Los Angeles stattfinden, sondern um ganze vier Monate nach hinten verlegt. Nach Angaben eines Sprechers des Fernsehnetzwerks Fox werden die 75. Emmy Awards am Montag, den 15. Januar 2024 ausgestrahlt. Somit erfolgt die Verleihung nur eine Woche nach den Golden Globes. In der Geschichte der Emmy-Verleihung ist eine Verschiebung bisher nur ein einziges Mal vorgekommen. Im Jahr 2001 musste sie wegen der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York auf ein anderes Datum verlegt werden.

Hollywoods Streik sorgt für Verschiebungen

Grund für die Verschiebung des großen Hollywood-Ereignisses sind die anhaltenden Streiks in der US-Filmbranche. Schauspieler:innen traten Mitte Juli in den Streik, da die Verhandlungen der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) mit dem Verband der TV- und Filmstudios Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) gescheitert waren. Außerdem befinden sich die Autor:innen der Writers Guild of America (WGA) seit Mai im Streik. Erstmalig seit 60 Jahren erlebt Hollywood damit einen Doppelstreik, welcher viele Film- und Serienprojekte lahmlegt. Zu den Forderungen der Gewerkschaften gegenüber den Studios und Streaminganbietern wie Disney+, Netflix und Paramount zählen höhere Gagen und eine klare Regelung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz.