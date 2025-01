"Es muss endlich was passieren": Sterne-Koch Robin Pietsch appelliert an Politik

Neues Jahr, neue Gastgeber, lautet das Motto für "Mein Lokal, Dein Lokal" (montags bis freitags, 17.55 Uhr) bei Kabel Eins: Die Sendung wurde seit 2013 von Mike Süsser als Gastgeber begleitet, 2025 übernimmt mit Ali Güngörmüş, Christian Henze und Robin Pietsch ein neues Trio. Zum Start der neuen Besetzung am Montag, 6. Januar, spricht Sterne-Koch Pietsch im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau über die schwierige Lage, in der sich die deutsche Gastronomie derzeit befindet.

"Wir hatten eine ganz kurze Hochphase, als Corona endlich wieder vorbei war", erinnert sich Pietsch, der in seiner Heimatstadt Weringerrode die beiden Sternerestaurants "ZeitWerk" und "Pietsch" führt: "Damals hatten die Leute großen Hunger auf das Ausgehen." Nun, im Angesicht der anhaltenden Inflation jedoch, würden sich viele Gäste "nicht nur zweimal, sondern zehnmal" überlegen, ob sie in ein gehobenes Abendessen investieren. Doch auch er als Gastronom müsse "knallhart überlegen", betont Pietsch weiter: "Wie kann man das überhaupt noch umsetzen, dass du zu humanen Preisen den Gästen etwas anbietest?"

Den Traumberuf des Sternekochs verteufeln will Pietsch, der 2015 selbst Kandidat bei "Mein Lokal, Dein Lokal" war, trotzdem nicht: "Es muss jetzt nur endlich was passieren", fordert er stattdessen mit Blick auf die Politik: "Ich fand es auch uncool, dass die Politik die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von sieben auf 19 Prozent erhöht hat. Das waren zwölf Prozent, die wir plötzlich auf die Kundschaft umlegen mussten. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, was das bedeutet. Wenn das Menü dann plötzlich 20, 25 Euro mehr kostet, ist das einfach unmöglich für den Kunden."

Die Kabel Eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" führt Robin Pietsch zum Auftakt ins Restaurant "Das Löffler's" in Großmaischeid, Rheinland-Pfalz. In der zweiten Sendewoche ab Montag, 13. Januar, übernimmt dann erstmals Christian Henze als Gastgeber in fünf Lokalen in Frankfurt am Main.