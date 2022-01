Esther Sedlaczek wieder Mutter geworden: Das zweite Baby ist da

Kevin Spacey

"House of Cards": Netflix-Trailer verrät Schicksal von Frank Underwood

In fünf Staffeln spielte Kevin Spacey die Rolle des skrupellosen Politikers Frank Underwood in der Netflix-Serie "House of Cards". Dann wurden Anschuldigungen der sexuellen Belästigungen laut. Netflix beendete die Zusammenarbeit mit Spacey. Nun verriet der Streaming-Anbieter, was mit Frank Underwood passiert.

