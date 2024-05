Europawahl: Tokio Hotel und andere Stars gegen Rechtsruck!

"Wir melden uns heute in einer ganz besonders wichtigen und ernsten Sache", begrüßt Bill Kaulitz seine Fans in einem Video, das am Sonntag auf dem offiziellen Instagram-Account von Tokio Hotel veröffentlicht wurde. "Die Europawahlen stehen vor der Tür", fährt der 34-Jährige fort und kommt sogleich zur Sache: "Uns liegt es sehr am Herzen, dass wir uns laut machen, dass wir uns stark machen, dass wir zusammenhalten und alle wählen gehen gegen den krassen Rechtsruck, der in Europa gerade herrscht."