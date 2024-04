Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos im Interview über die RTL-Soap

Susan Sideropoulos war jahrelang Teil der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (auch bei RTL+). Am 15. April feiert die Kult-Soap die 8000. Folge. Im Interview spricht die Schauspielerin über ihre Lieblingsmomente vor oder hinter den Kulissen während ihrer Zeit bei GZSZ, welchen Einfluss die Soap auf ihr Leben hatte und an welchen Projekten sie zurzeit arbeitet.

8.000 Folgen GZSZ. Erinnerst du dich an deine erste Szene?

Puh, ich muss überlegen. Meine erste Szene, die ich gedreht habe, war beim Außendreh in einer Bowlingbar. Da wir nicht chronologisch drehen, war meine erste Szene, in der ich dann aber zu sehen war, in Kais Korner.