Ex-Kumpel von Florian Silbereisen appelliert an den Schlagerstar: "Bitte melde dich!"

Klubbb3 feierte große Erfolge in den Charts, doch die Bandgeschichte wurde jäh unterbrochen. Christoff De Bolle bedauert den abgebrochenen Kontakt zu Florian Silbereisen und hofft auf ein Comeback der Schlagerband.

In nur vier Jahren Bandgeschichte gelangen dem Schlager-Trio Klubbb3 zwei Nummer-eins-Alben. Von 2015 bis 2019 eroberten Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle mit ihrer Musik die Charts, doch krankheitsbedingt konnten die Sänger ihre Erfolgsgeschichte nicht fortschreiben. Smit plagte sich mit einer hartnäckigen Kehlkopfentzündung herum, sämtliche geplanten Konzerte der Schlagerstars fielen daraufhin ins Wasser. Ein rasches Comeback gab es nicht, auch das für 2021 angekündigte Album ist nie erschienen.

Zusammenkunft in Spanien? "Vielleicht kommt Florian auch mal?"

Mit Jan Smit stehe De Bolle noch regelmäßiger in Kontakt, berichtete der Schlagersänger im Interview. "Ich sehe Jan oft in Spanien, wo ich eine Zweitwohnung habe", so der Musiker. Es sei "jedes Mal ein Riesenspaß, ihn wiederzusehen. Vielleicht kommt Florian auch mal? Das wäre mega!"