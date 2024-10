Fans treffen auf "Die Rosenheim-Cops"-Stars: Dieter Fischer überwältigt: "Was für ein Wahnsinn!"

Marisa Burger berührt von Fan-Treffen

Es war das Highlight für zahlreiche "Rosenheim-Cops"-Fans. Am Wochenende kamen die Schauspieler der Serie und ihre Zuschauer in der Bavaria Filmstadt in München zusammen. Dieter Fischer, Igor Jeftić, Karin Thaler, Marisa Burger, Alexander Duda, Christian K. Schaeffer, Sarah Thonig, Paul Brusa und Anastasia Papadopoulou haben sich viel Zeit für Autogramme und Fotos genommen. Dieter Fischer, alias Kriminalhauptkommissar Anton Stadler, zeigte sich überrascht von dem Andrang: "Was für ein Wahnsinn! Jung und Alt von nah und fern und alle kommen zu uns. Es ist uns eine Ehre, Stadler Ende."