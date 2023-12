Florian Brückner über KI in Pumuckl-Serie: "Ein mulmiges Gefühl habe ich schon"!

Pumuckl ist mit frischen Geschichten in der neuen RTL-Serie zurückgekehrt. Damit der Kobold so klingt wie das Original, war KI im Einsatz. Florian Brückner, schlüpft in die Rolle des Neffen von Meister Eder. Wie die neue Technik funktioniert und wie er diese Entwicklung sieht, hat der Schauspieler im Interview verraten.

Der Pumuckl ist wieder da: Nach den ersten sechs Folgen am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt RTL am Dienstag, 26. Dezember, um 15.15 Uhr, sieben weitere Folgen der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl". Obwohl Pumuckl-Sprecher Hans Clarin bereits 2005 im Alter von 75 Jahren verstarb, klingt der freche Kobold noch fast genauso wie in der alten BR-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" vor rund 40 Jahren.

"Die Dreharbeiten mit Maxi Schafroth waren so unfassbar lustig" Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und nach der Zustimmung der Erben wurde Clarins Stimme auf die des neuen Pumuckl-Sprechers Maxi Schafroth gelegt. Wie die Zusammenarbeit mit Schafroth am Set ablief und was er selbst von der zunehmenden Bedeutung von KI in der Filmbranche hält, erzählt Schauspieler Florian Brückner, der in der Serie Florian Eder, den Neffen des verstorbenen alten Meister Eders (Gustl Bayrhammer) spielt, im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

"Es gibt schon eine Puppe, die man als Pumuckl ab und zu in die Szene reinstellt", erklärt Brückner die Zusammenarbeit mit dem eigentlich gezeichneten Kobold: "Dann weiß ich ungefähr, auf welcher Höhe seine Augen sind." Regisseur Marcus H. Rosenmüller habe diese Puppe entsprechend zum Text bewegt. Das Maxi Schafroth als Pumuckl-Sprecher stets am Set war, habe ihm ebenfalls geholfen: "Der Maxi musste sich am Anfang auch ein bisschen reinfinden, doch kaum hatte er drei Sätze gesprochen, habe ich den Pumuckl mit der neuen Stimme völlig akzeptiert."

Mit KI kenne er sich selbst zu wenig aus, gesteht der Schauspieler: "aber die ganze Dynamik, die Klangfarbe und der Rhythmus ... das ist der Maxi! Die Dreharbeiten mit ihm waren so unfassbar lustig, und er hat mich mit seiner Improvisation manchmal aus der Fassung gebracht."

Florian Brückner ist hauptberuflich als Rettungssanitäter im Einsatz Über die zukünftigen Auswirkungen von KI auf die Branche habe er sich bislang wenig Gedanken gemacht, fährt der 1984 geborene Münchner fort: "Ein mulmiges Gefühl habe ich schon", sagt er: "Sicher ist, dass sich einiges verändern wird." Anders als mehrere seiner Geschwister (darunter Schauspieler Maximilian Brückner) arbeitet Florian Brückner hauptberuflich als Rettungssanitäter und steht nur gelegentlich als Schauspieler vor der Kamera.

Bei RTL+, wo die Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" seit Mitte Dezember abrufbar ist, können Nutzerinnen und Nutzer selbst auswählen, welche der beiden Versionen sie hören wollen: die originale von Maxi Schafroth gesprochene oder die per KI an Hans Clarin angeglichene.