Florian Silbereisen mit Kilos mehr auf der Waage: "Zu viel Essen und zu wenig Bewegung"

Erst kürzlich machte Florian Silbereisen Schlagzeilen, da er sich für eine Weile als TV-Moderator zurückziehen will. Doch arbeitslos ist der Schlagerstar in dieser Zeit nicht. Aktuell stehen die Dreharbeiten für eine neue Folge "Traumschiff" an. Doch bei der Anprobe seines Kostüms als Kapitän Max Parger bekam Florian Silbereisen eine dicke Überraschung.

Zu viel Essen und zu wenig Bewegung

Eigentlich ist Florian Silbereisen für seine schlanke Figur bekannt. Zudem verriet er, dass er in seiner Freizeit sportlich ist und gerne in den See in Tiefgraben in Österreich springt. Dort hat der 43-Jährige sein Haus. Doch die sportlichen Aktivitäten hat der Entertainer anscheinend in letzter Zeit etwas schleifen lassen. Als er in seinen Kapitänsanzug schlüpfen wollte, musste der Schlagersänger feststellen, dass er ein paar Pfunde mehr auf das "Traumschiff" mitgebracht hat.