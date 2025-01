Florian Silbereisen und Helene Fischer: Das sagt ihr Ehemann dazu

Helene Fischers Show in Düsseldorf überraschte mit einem unerwarteten Auftritt von Florian Silbereisen. Doch wie steht es um die Freundschaft der beiden?

Die "Helene Fischer Show" wurde am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet und bot den Zuschauern wie erwartet ein beeindruckendes Staraufgebot. Neben internationalen Größen wie Robbie Williams und Álvaro Soler traten auch nationale Künstler wie Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Nino de Angelo auf. Doch am meisten waren Fans über den Auftritt von Florian Silbereisen überrascht.

Unerwarteter Auftritt von Helene Fischers Ex Denn nachdem Comedian Michael Kessler seine Silbereisen-Parodie zum Besten gegeben hat, betritt tatsächlich Florian Silbereisen die Bühne. Helene Fischer und Silbereisen waren 10 Jahre lang das Traumpaar in der deutschen Schlagerwelt, bis sie ihre Beziehung 2018 beendeten. Damals gaben die beiden an, trotzdem befreundet bleiben zu wollen. Zwar hatte ein peinlicher Moment in Silbereisens Adventsshow dazu geführt, dass Fans die Freundschaft der beiden in Zweifel zogen – doch diese Gerüchte bestätigte der gemeinsame Auftritt in Helene Fischers Show nicht.



Michael Kessler in seinem Kostüm als junger Florian Silbereisen (Bildquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd)

Denn im Gespräch betonten die beiden, wie gut ihre Beziehung bis heute ist: "Es ist immer wieder schön und ehrlich freundschaftlich", sagte etwa Helene Fischer. Dann verriet die Sängerin, die ihr Privatleben eigentlich geheim hält, noch mehr Details: Florian Silbereisen besucht sie nämlich bis heute regelmäßig zu Hause; gemeinsam trinken die beiden dann gerne Wein. Auch Silbereisen stimmt zu und verrät überschwänglich: "Ich komme immer gerne zu euch".

Das sagt Helene Fischers Ehemann zur Freundschaft "Zu euch" – damit meint Silbereisen Helene Fischer und ihren Ehemann Thomas. Der ist anscheinend nicht nur einverstanden mit der Freundschaft seiner Frau und ihrem Ex, sondern lädt Silbereisen auch selbst ein, wie der Schlagersänger verrät: "Meistens sagst du oder der Thomas auch: Komm einfach herein und dann laden wir beim Wein". Daraufhin folgt für ihn auch gleich die nächste Einladung: "Das nächste Mal, wenn du in der Nähe bist, dann schau einfach mal herein".

Danach performen die Schlagerstars den Song "Schau mal herein" – und betonen auch hier wieder ihre innige Freundschaft.



