Florian Silbereisen und die Polizei: 3 Vorfälle mit den Gesetzeshütern

Er ist höflich, bodenständig und ist nicht für pöbelndes Verhalten bekannt - und doch geriet Florian Silbereisen bereits in Situationen, bei denen er seine Aktionen der Polizei erklären musste. Wir werfen einen Blick auf die Vorfälle, bei denen der Schlagerstar in Kontakt mit den Gesetzeshütern geriet.

Es war im Jahr 2012 als Florian Silbereisen in eine unangenehme Lage kam. Dabei hat der Schlagerstar eine Straftat begangen, die nicht spektakulär ist, aber dennoch für zahlreiche Schlagzeilen sorgte. Der 43-Jährige wurde auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Nürnberg geblitzt. Der Entertainer soll mit 123 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, obwohl nur 80 erlaubt gewesen waren. Dafür kassierte der Schlagersänger nicht nur ein Bußgeld von 160 Euro und drei Punkte in Flensburg, er musste zudem ein Monat lang auf seinen Führerschein verzichten. "Da war ich wohl leider etwas zu flott unterwegs", kommentierte er damals sein schnelles Fahren. Doch Florian Silbereisen zeigte sich auch verständnisvoll: "Natürlich muss ich dann auch die Folgen akzeptieren."

Der nächste Vorfall ereignete sich zwei Jahre zuvor. 2010 besuchte der Moderator ein Weihnachtsmarkt in der Passauer Altstadt. Dort kippte Florian Silbereisen wohl etwas zu viel Alkohol in sich hinein, sodass er durch randalierendes Verhalten aufgefallen ist. Dabei wurde es vor Ort so laut, dass die Polizei gerufen wurde. Als die Gesetzeshüter eintrafen, bestand allerdings kein Handlungsbedarf mehr. "Ich habe auf dem Weihnachtsmarkt wohl leider ein bisschen zu viel Glühwein getrunken. Das ist mir sehr peinlich und ich kann mich dafür nur entschuldigen", gab Florian Silbereisen im Nachhinein gegenüber der AZ zu.

Fall Nummer drei

Bei diesem Sachverhalt ist Florian Silbereisen unschuldig daran, dass sein Name in Bezug mit einer Straftat gefallen ist. Im Mai dieses Jahres warnte die Polizei Sachsens vor einem Betrüger. Jemand gab sich im Internet als Florian Silbereisen aus. Eine 62-jährige Dame kam so in Kontakt mit dem angeblichen Schlagerstar und tauschte mit ihm mehrere Nachrichten aus. Nach der Kommunikation zwischen der Frau und dem Betrüger, der sich als Florian Silbereisen ausgab, wollte dieser eine Gutscheinkarte im Wert von 300 Euro von ihr. Dabei versprach der Täter, der Damen später 50.000 Euro wiedergeben zu wollen. Doch wie die Polizei Sachsen berichtet, fiel die Görlitzerin nicht auf diese Masche herein und meldete den Sachverhalt der Polizei.