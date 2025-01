Florian Silbereisen will sich aus der TV-Welt zurückziehen: "Ich bin dann erstmal weg"

Florian Silbereisen ist aktuell richtig gut im Geschäft. Ob mit seinen Shows wie zuletzt den "Schlagerchampions", als Kapitän auf dem "Traumschiff" oder mit seiner Musik - der Entertainer zieht ein Millionenpublikum an. Um so überraschender kommt die Nachricht, die der 43-Jährige nun bekannt gegeben hat. Die Fans müssen für eine längere Zeit auf den Schlagerstar verzichten.

Schlagerstar benötigt eine Auszeit Besser könnte es beruflich für Florian Silbereisen nicht laufen. Mit Thomas Anders hat der TV-Star im Dezember letzten Jahres das Album "Nochmal" veröffentlicht, das direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts eingestiegen ist. Ob als Schauspieler als Kapitän Max Parger auf dem "Traumschiff" oder als Moderator seiner Shows wie dem "Schlagerboom" an Silvester oder den "Schlagerchampions" - es scheint, was der 43-Jährige anfasst, wird zu Gold. Zudem hat er es nicht nur geschafft, ein sympathisches Image bei seinen Fans aufzubauen. Auch die Stars und die Kollegen, die mit Florian Silbereisen zusammenarbeiten, loben allesamt den Entertainer in den höchsten Tönen.

"Er ist ein unglaublich netter, charmanter Mensch und ein Vollprofi im Job", schwärmte unter anderem Natalia Avelon von Florian Silbereisen, nachdem die beiden für die aktuelle Traumschiff-Folge gemeinsam an Bord waren. Die Liste der Sympathiebekundungen für den Entertainer ist lang. Doch nun hat der Schlagerstar eine Nachricht verkündet, die zahlreiche Fans traurig stimmen wird.

Das sind die Pläne von Florian Silbereisen "Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", ließ er im Interview mit Bild wissen. Dabei erklärte Florian Silbereisen, dass die Live-Show "Schlagerchampions", die am 11. Januar gesendet wurde, vorerst seine letzte große Show gewesen sein soll. "Nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer", gab der 43-Jährige bekannt.

In nächster Zeit stehen noch die Dreharbeiten für die kommenden "Traumschiff"-Folgen an, danach soll aber erstmal Schluss sein für Florian Silbereisen. Der TV-Star plant einen längeren Urlaub zu machen. Zudem wolle er den Zuschauern eine "Silbereisen-TV-Showpause gönnen", wie er scherzte. Doch nachdem der 43-Jährige in den Monaten seiner Auszeit neue Kraft getankt hat, soll es "pünktlich zum Sommeranfang" wieder losgehen mit seinen Shows.