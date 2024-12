Florian Silbereisens Ex-Freundinnen: Wer prägte den Schlagersänger privat?

Zehn Jahre mit Helene Fischer

Nach seiner Beziehung mit Michaela folgte eine Partnerschaft, die in der Schlagerwelt für Furore sorgen würde: Florian Silbereisen lernte Helene Fischer schon kennen, als er noch mit seiner vorherigen Freundin liiert war. Doch erst 2008, drei Jahre nach ihrem Kennenlernen, wurden sie zu einem Paar. Helene Fischer verriet in dieser Zeit in einem Interview: "In den letzten Jahren haben wir uns immer nur beruflich getroffen und erst im Mai zum ersten Mal richtig privat unterhalten. Dann hat es sofort gefunkt. Ich finde es erstaunlich, dass es drei Jahre gedauert hat, bis wir uns richtig kennengelernt haben."