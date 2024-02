„Forsthaus Falkenau“: Was ist aus den früheren Stars geworden?

Von 1989 bis 2013 lief „Forsthaus Falkenau“ im ZDF und kam in dieser Zeit auf insgesamt 321 Episoden. Doch was wurde eigentlich aus den Darstellern der Serie?

Die beiden Förster Der erste Bewohner vom „Forsthaus Falkenau“ war Martin Rombach. Gespielt wurde er von Christian Wolff, der von 1989 bis 2006 in der Rolle zu sehen war. Der inzwischen 85-jährige Wolff ist nach wie vor gelegentlich im TV zu sehen. Zuletzt spielte er 2023 in einer Folge der Serie „SOKO Stuttgart“ mit. Zudem stand er in der Saison 2022/2023 im Theater am Dom in Köln für das Stück „Monsieur Pierre geht online“ auf der Bühne – zusammen mit seinem Sohn Patrick Wolff, der ebenfalls Schauspieler geworden ist und gelegentlich in „Forsthaus Falkenau“ zu sehen war.

Nach dem Ausscheiden von Christian Wolff wurde Hardy Krüger jr. der neue Bewohner vom „Forsthaus Falkenau“. Seine Rolle als Stefan Leitner bekleidete er von 2006 bis 2013. Auch er ist weiterhin in TV-Produktionen zu sehen. 2022 nahm er an „Let’s Dance“ teil und belegte mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel den letzten Platz. 2023 spielte er in der Telenovela „Rote Rosen“ und der Serie „Die Chemie des Todes“ mit.

Die Partnerinnen von Martin Rombach Martin Rombach war dreimal verheiratet, wobei seine erste Frau Karin schon in der ersten Staffel von „Forsthaus Falkenau“ starb. Seine zweite Ehefrau Angelika wurde von Anja Kruse gespielt. Sie wirkte nach ihrem Ausstieg aus der Serie im Jahr 1992 in verschiedenen Produktionen mit. So war sie 2018 in „Um Himmels Willen“ und 2021 in „Die Rosenheim Cops“ zu sehen.

Nach dem Unfalltod von Angelika heiratete Rombach seine dritte Ehefrau Susanna. Sie wurde von Nora von Collande verkörpert. Die Schauspielerin übernahm während ihres Engagements bei „Forsthaus Falkenau“ kleinere Rollen in den Serien „SOKO 5113“ und „Jenny & Co.“. Mit ihrem Ausstieg bei „Forsthaus Falkenau“ im Jahr 2003 zog sie sich aus der Schauspielerei zurück.

Die Partnerinnen von Stefan Leitner Auch Stefan Leitner, der zweite Förster der Serie, hatte ein bewegtes Liebesleben. Nach Küblach kam er als Witwer und verliebte sich dort in Sonja Schwanthaler. Sie wurde von Tina Bordihn gespielt. Nachdem ihre Serienfigur 2009 gestorben war, wirkte Bordihn nur noch sporadisch an TV-Produktionen mit. Nach 2014 war sie lediglich in den Serien „SOKO Stuttgart“, „Der Staatsanwalt“ und „Ein Fall für zwei“ sowie im Fernsehfilm „Klara Sonntag – Erste Liebe“ zu sehen.

Nach dem Tod von Sonja kam Stefan Leitner mit Marie Stadler zusammen. Dargestellt wurde sie von Gisa Zach, die seit 2019 in der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Yvonne Bode zu sehen ist. Daneben spielte sie in Serien wie „Fritzie – Der Himmel muss warten“, „Bettys Diagnose“, „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ und „SOKO Hamburg“ mit.