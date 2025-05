GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann hat ein neues Leben begonnen

Gisele Oppermann hat sich entschieden, Deutschland hinter sich zu lassen. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hat ihr Leben umgekrempelt und ist still und heimlich nach Brasilien ausgewandert. Ihre Wohnung in Braunschweig ist mittlerweile aufgelöst, der Besitz verkauft oder sogar verschenkt. Ihre Tochter Leni begleitet sie und ist zuvor von der Schule abgemeldet worden. Das hat die Halb-Brasilianerin gegenüber "Bild" verraten.

"Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, auszuwandern. Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen", schwärmt die 37-Jährige von ihrem neuen Zuhause, dem kleinen Küstendorf Jericoacoara im Nordosten Brasiliens. Der Ort ist bekannt für seine Sanddünen und Strände – und auch ihre Mutter lebt hier, die ihr aktuell bei der Renovierung ihres Hauses hilft.

Beruflicher Neuanfang Beruflich will sich die TV-Bekanntheit ebenfalls neu orientieren: "Ich könnte mir gut vorstellen, hier ein kleines Restaurant zu eröffnen", erzählt sie "Bild". Diese Idee knüpft an die Tradition ihrer Eltern an, die einst als Erste im Ort ein Restaurant und eine Herberge führten Aber: Ihrer Heimat wolle sie trotzdem treu bleiben und für Reality-TV-Formate weiterhin regelmäßig nach Deutschland reisen.

Gisele Oppermann erlangte in der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel" Berühmtheit, da sie in der Show von Heidi Klum regelmäßig in Tränen ausbrach. Sie erreichte den sechsten Platz und modelte anschließend weiter, unter anderem bei der New York Fashion Week. Fortan war sie in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen, darunter das Dschungelcamp, "Das perfekte Promi-Dinner" oder auch "Adam sucht Eva".

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.