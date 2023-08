GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi über Sex-Szene vor laufender Kamera: "Ich habe selten Selbstscham"

Während ihrer Pause von der RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurde Chryssanthi Kavazi als Laura vermisst. Nach ihrem Ausflug zur Tanz-Show "Let's Dance", kehrte die beliebte Schauspielerin am 16. August 2023 zurück in ihren TV-Kiez. Leidenschaftliche Szenen gehören natürlich auch zu einer Daily-Soap. Auch Chryssanthi Kavazi hat schon so manche Erfahrungen mit Sex-Szenen sammeln können. Nun hat die 34-Jährige verraten, wie sie mit intimen Momenten vor der Kamera umgeht.

"Man will nicht sich selber anschauen, wie man da liegt" Bei GZSZ ist Chryssanthi Kavazi als Laura mit ihrem Freund John zusammen. Ihr Wiedersehen endet mit einer leidenschaftlichen Nacht. Gemeinsam sind sie auf der Flucht. "Die letzte Sex-Szene hatte ich mit Jörn Schlönvoigt und da war ich hochschwanger, das war 2019", erinnert sich die Frau von Schauspieler Tom Beck zurück. Doch viel Spaß scheint die Schauspielerin nicht an solchen Szenen zu haben. "Ich schäme mich selten für irgendwas. Ich habe selten Selbstscham. Also ich meine als Schauspieler ist das halt auch schwierig, das zu haben. Aber eine Sex-Szene. Halleluja! Also man will nicht sich selber anschauen, wie man da liegt", erklärte Chryssanthi Kavazi ihre Einstellung zum Liebes-Akt vor der Kamera im GZSZ-Podcast.