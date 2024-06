GZSZ-Star Gisa Zach nackt im "Playboy": Schauspielerin befürchtet kontroverse Reaktionen

Gisa Zach hat sich mit den Fotos "selbst beschenkt"

Fans der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennen Gisa Zach in ihrer Rolle als Yvonne Bode, der Ehefrau von Jo Gerner. In der Juli-Ausgabe des deutschen "Playboy"-Magazins (erhältlich ab Donnerstag, 6. Juni) zeigt die Schauspielerin eine ganz andere Seite. "Die Bilder sind mein Ausdruck von: Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst", erklärte die 50-Jährige über ihre Aktfotos im Interview mit dem Männermagazin. "Sie sollen ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht." Frauen sollten "mutig sein und die Erfahrungen machen, die sie machen wollen".