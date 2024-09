GZSZ-Star Ulrike Frank plaudert aus 25 Ehejahren und verrät Tricks

Ulrike Frank , bekannt als Katrin Flemming in der RTL-Serie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', verrät das Geheimnis ihrer 25-jährigen Ehe mit Marc Schubring. Während ihre Serienfigur in Liebesdingen oft Pech hat, könnte Frank im echten Leben kaum glücklicher sein. Zum Silberjubiläum gibt sie persönliche Einblicke und Tipps.

Bei Katrin Flemming will es mit der Liebe in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) nicht so richtig klappen. Immer wieder gibt es in der RTL-Serie für sie Komplikationen, und nicht jeder kommt mit ihrem starken Charakter klar. Zum Glück hat Darstellerin Ulrike Frank (55) diese Probleme nicht. Ganz im Gegenteil: Seit nun 25 Jahren ist sie mit dem Komponisten Marc Schubring (56) verheiratet und könnte kaum glücklicher sein. Gegenüber RTL gibt sie private Einblicke zur Silberhochzeit.

"Es ist noch viel besser, als ich es mir erträumt habe. Die Zeit ist einerseits wie im Flug vergangen, andererseits ist so viel passiert", erzählt die GZSZ-Ikone über ihre Ehe, die am 3. September 2024 ihr 25. Jubiläum feiert. Dabei hat sich das Paar stets weiterentwickelt und die Herausforderung gemeistert, sich dabei nicht voneinander zu entfernen.

Gerade der Berliner Humor ihres Mannes habe sie im Laufe der Zeit angesteckt, umgekehrt die schwäbische Gründlichkeit der Stuttgarterin ihn überzeugt. "Wir inspirieren uns gegenseitig und sind viel besser darin geworden, miteinander zu reden und zu schweigen. Wir kennen die Fallen und merken viel schneller, wenn wir in ungewollte Muster verfallen. Wir haben uns gemeinsam und jeder für sich weiterentwickelt. Ende nicht in Sicht."

"Marc ist das Beste, was mir passieren konnte. Mit ihm möchte ich alt und klapprig werden und bin total gespannt, was das Leben uns noch zu bieten hat", blickt die GZSZ-Ikone schon weiter in die Zukunft und fasst ihre Ehe passend zusammen: "Eine absolute Traumbesetzung in guten wie in schlechten Zeiten!"