GZSZ-Stars: Was wurde aus den Schauspielern von früher?

Seit 1992 ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein fester Bestandteil des RTL-Vorabendprogramms. Einige Darsteller aus der Daily Soap, darunter Jeanette Biedermann, Yvonne Catterfeld und Oliver Petszokat, wurden auch darüber hinaus bekannt. Doch was machen die Stars von damals eigentlich heute?

Erfolgreiche Sängerinnen Von 1999 bis 2004 spielte Jeanette Biedermann in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit. In dieser Zeit brachte sie vier Alben auf den Markt. Auch seit ihrem Ausstieg bei GZSZ ist sie als Sängerin aktiv und veröffentlichte bis 2019 drei weitere Langspielplatten. Landete das Album „DNA“ 2019 noch auf Platz 8 in den deutschen Charts, so schaffte es keine ihrer Singles seitdem in die Verkaufslisten. Im Jahr 2022 nahm Biedermann an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil und erreichte hinter Ella Endlich und Mark Keller den dritten Platz. Auch der Schauspielerei blieb Biedermann treu. So übernahm sie von 2008 bis 2012 die titelgebende Hauptrolle in der Serie „Anna und die Liebe“. Zudem trat sie 2023 in der Sendung „Schlag den Star“ gegen Janin Ullmann an und verlor.

Mit Unterbrechungen gehörte Yvonne Catterfeld von 2001 bis 2005 dem Cast von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ an. Auch sie war parallel als Sängerin erfolgreich und brachte in ihrer GZSZ-Zeit drei Alben auf den Markt. Bis 2021 kamen fünf weitere hinzu. Zudem ist sie weiterhin in Serien und Filmen zu sehen. In der Serie „Sophie – Braut wider Willen“ hatte sie 2005 und 2006 die Titelrolle inne. Seit 2016 spielt sie in der ARD-Krimireihe „Wolfsland“ eine Hauptrolle.

Medialer Tausendsassa Oliver Petszokat war 1998 und 1999 Teil der Besetzung von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Als Oli.P brachte er in dieser Zeit zwei Alben heraus und erreichte mit den Singles „Flugzeuge im Bauch“ und „So bist du (und wenn du gehst…)“ zweimal die Spitze der deutschen Charts. Nach seinem Aus bei GZSZ erschienen bis 2023 sechs weitere Alben von ihm. Auch ist er weiterhin als Schauspieler aktiv. 2010 und 2011 spielte er in der Daily Soap „Hand aufs Herz“ mit, 2021 war er im ARD-Märchenfilm „Der Geist im Glas“ zu sehen. 2022 gewann Petszokat die ProSieben-Show „The Masked Dancer“. Darüber hinaus ist er als Radiomoderator und Podcaster tätig.

Weitere Ex-Stars aus GZSZ Eine erfolgreiche Karriere nach GZSZ hat auch Alexandra Neldel hingelegt. Sie spielte von 1996 bis 1999 in der Serie mit. 2005 übernahm sie eine Rolle im Kinofilm „Barfuss“ sowie in der Telenovela „Verliebt in Berlin“, in der sie bis 2007 zu sehen war. Für Aufsehen sorgte sie zudem durch ihr Mitwirken im Film „Die Wanderhure“ von 2010 sowie den Fortsetzungen „Die Rache der Wanderhure“ und „Das Vermächtnis der Wanderhure“ von 2012. Zuletzt war sie 2023 im Kinofilm „Caveman“ zu sehen.

Rhea Harder gehörte dem GZSZ-Cast von 1996 bis 2002 an. Von 2003 bis 2005 spielte sie in der Serie „Berlin, Berlin“ mit. Seit 2007 ist sie Teil der Besetzung von „Notruf Hafenkante“, seit 2009 spricht sie in der Hörspielserie „TKKG“ die Gaby.