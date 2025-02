Gehalt von Scholz, Merz und Co.: So viel Geld verdienen die Spitzenpolitiker

Der Wahlkampf befindet sich in der heißen Phase. Wird es Olaf Scholz schaffen, noch einmal die Kanzlerkandidatur für sich zu gewinnen? Oder wird Friedrich Merz, Robert Habeck oder Alice Weidel seinen Platz einnehmen? Dass die Politiker zu den Spitzenverdienern gehören ist klar, doch wie viel Geld bekommen sie wirklich für ihre Arbeit? Und wer verdient am meisten? Wir werfen einen Blick auf das Vermögen der jeweiligen Politiker.

Obwohl Olaf Scholz als Bundeskanzler besonders viel Verantwortung trägt, führt er dennoch nicht die Gehaltsliste an. Der Verdienst des 66-Jährigen setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zusätzlich zu seinen Amtsbezüge, so wird das Gehalt des Bundeskanzlers genannt, kommen unter anderen noch Ortszuschläge oder Dienstaufwandsentschädigung hinzu. Ebenfalls werden ihm Reisekosten erstattet und er erhält Tagegelder für amtliche Tätigkeiten außerhalb des Sitzes der Bundesregierung.

Olaf Scholz' monatlicher Amtsbezug beläuft sich auf knapp 20.000 € . Mit den zusätzlichen Bezügen kommt der Bundeskanzler auf ein monatliches Gehalt von etwas mehr als 30.000 € , das entspricht einem Jahresgehalt von rund 360.000 Euro. Doch auch schon in den Jahren zuvor, dürfte der SPD-Politiker sich über ein hohes Gehalt gefreut haben.

Friedrich Merz

Für großes Gelächter sorgte Friedrich Merz 2018, als er sich sich zur gehobenen Mittelschicht zählte. Dabei machte der 69-Jährige sein Brutto-Jahresgehalt von über einer Million Euro öffentlich. Viel Geld spülte sein Job als Aufsichtsrat im Ablegerunternehmen von Blackrock in die Kassen. Wie auch bei seinen Politiker-Kollegen setzt sich Friedrich Merz' Gehalt aus mehreren Komponenten zusammen. Wie viel er genau verdient, ist nicht bekannt, doch sein Vermögen wird besonders hoch durch seine politischen und wirtschaftlichen Tätigkeiten. Sicher ist, laut Webseite des Bundestages, dass der gebürtige Briloner eine monatliche Abgeordnetenentschädigung von etwas mehr als 11.000 € erhält, plus eine monatliche Aufwandspauschale von über 5.000 €. Als Fraktionsvorsitzenden erhält er zudem noch eine monatliche Summe von 5.800 Euro bis 10.800 Euro. Doch auch in den Jahren als er nicht politisch tätig war, kamen große Summen zusammen. Bis 2001 war er unter anderem als Rechtsanwalt tätig und hatte Beratungs- und Kontrollposten bei mehreren Unternehmen.