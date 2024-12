Gerüchte werden lauter: Stefan Raab mit politischem Geheim-Plan

Wirft man einen Blick auf die Einschaltquoten von Stefan Raabs RTL+-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" läuft es aktuell nicht besonders rosig für den Entertainer. Nach einem guten Start schalten immer weniger Menschen bei der Sendung ein. Doch nun wurden Gerüchte laut, dass Stefan Raab an einem neuen Projekt arbeitet. Dabei geht es um politische Pläne.

Stefan Raab und die Politik

Im Frühjahr 2025 wird in Deutschland gewählt. Das politische Spektakel will sich RTL nicht entgehen lassen. Der Kölner Sender plant ein "TV-Duell XXL". Dazu sollen die sechs aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für einen spannenden und gleichermaßen informativen Schlagabtauschen eingeladen werden, wie Martin Gradl, Geschäftsführer von RTL NEWS & ntv, erklärte. In drei Duellen sollen dann zwei Kandidaten aufeinandertreffen. Die Sendung braucht natürlich einen Moderator und da soll Stefan Raab ins Spiel kommen.