"Golden Bachelor": Darum ging die Ehe von Franz nach 25 Jahren wirklich in die Brüche

Franz Stärk ist 73 Jahre alt, zweifacher Vater, stolzer Oper und der erste, deutsche "Golden Bachelor". Bei RTL möchte der Pensionär eine neue Liebe finden. Dafür geht der sportliche Niedersachse das Liebes-Abenteuer auf Kreta ein. Zuvor war Franz Stärk 25 Jahre verheiratet. Doch warum ist seine Ehe in die Brüche gegangen?

Mit seiner Ex-Frau hat sich Franz Stärk vor vielen Jahren ein Leben aufgebaut. Das Paar heiratete, bekam zwei Kinder und baute ein Haus. Was für viele Menschen nach einem erstrebenswerten Traum klingt, endete bei dem 73-Jährigen mit einer Scheidung im Jahr 2015. Doch warum war mit dieser tiefen Verbindung Schluss? Der Pensionär geht offen mit seiner Vergangenheit um und hat erklärt, was damals vorgefallen ist.

"Golden Bachelor" war "völlig verzweifelt"

Als seine Ex-Frau für eine gewisse Zeit zur Kur gefahren ist, passierte es. "Dann tauchte plötzlich ein Kurschatten auf", berichtet der "Golden Bachelor". Seine Frau lernte bei der Kur einen neuen Mann kennen und verliebt sich in ihn. Daraufhin trennte sie sich von Franz Stärk. "Und das war dann wohl jemand, der etwas bedient hat, was mir verloren gegangen ist", blickt der Betrogene selbstkritisch auf die Zeit zurück. Für den 73-Jährigen war das damals ein großer Schock und sehr emotional. Damals sei er "völlig verzweifelt" gewesen und hätte "bitterlich geweint". Doch mittlerweile hat der Rosenkavalier die dunkle Zeit hinter sich gelassen und ist bereit für eine neue Liebe. 18 Kandidatinnen über 60 Jahre buhlen nun um das Herz des Pensionärs und hoffen, mit Franz in ein neues Leben zu starten. Zusehen gibt es die Liebessuche seit dem 3. Dezember bei RTL+ und ab 2025 bei RTL.