"Golden Bachelor" Frank Stärk im Interview: "Oft haben die Begegnungen mich nicht inspiriert"

Ich war anfangs nach der Trennung von meiner Frau für kurze Zeit auf verschiedenen seriösen Portalen. Eine komplett neue Erfahrung, Frauen kennenzulernen. Teilweise haben diese Begegnungen mir nicht das gegeben, wonach ich gesucht habe. Der Gedanke dabei war, möglichst schnell etwas verloren Gegangenes, also eine Frau, wiederzubekommen. Ich habe dann aber festgestellt, dass es gar nicht so sehr an den Frauen gelegen hat, sondern an mir selbst. Oft haben die Begegnungen mich nicht inspiriert.