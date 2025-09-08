Home News Star-News

Günther Jauch verletzt: RTL-Show „Wer wird Millionär?“ startet holprig

Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause

08.09.2025, 10.53 Uhr
Günther Jauch überrascht zum Staffelstart von "Wer wird Millionär?" auf RTL: Er humpelt auf Krücken ins Studio. Trotz Fußverletzung bleibt der Moderator gelassen und verspricht gewohnte Unterhaltung.
Moderator Günther Jauch musste auf Krücken in die neue Staffel "Wer wird Millionär?" starten.  Fotoquelle: RTL+

Am 15. September kehrt "Wer wird Millionär?" aus der Sommerpause in die Primetime auf RTL zurück. Doch Moderator Günther Jauch zeigt sich in der ersten Folge der neuen Staffel statt gut erholt eher angeschlagen. Der 69-Jährige humpelt plötzlich auf Krücken ins Studio. Anmoderiert wird Jauch im Studio mit den Worten: "Hier ist Ihr Moderator, zwar läuft er mit Krücken, aber im Kopf ist er fit wie ein Turnschuh!" Was ist nur passiert?

Kein Hindernis für Günther Jauch: Der Sendestart ist nicht gefährdet

In einem Video von RTL sorgt Jauch für Klärung: "Das ist sicherlich jedem oder jeder von Ihnen schon einmal passiert: Blöde mit dem Fuß umgeknickt und dann heißt es na, das wird aber jetzt mal vier bis sechs Wochen eine Humpelage." Ausbremsen lässt er sich davon jedoch nicht. Wie Jauch erklärt, sei im Fernsehen immer entscheidend, ob etwas "sendungsgefährdend oder nicht sendungsgefährdend" ist. "Dieser Zustand ist nicht schön, aber er ist nicht sendungsgefährdend", gibt er sich gelassen.

Zumal gehe es bei "Wer wird Millionär?" weniger um Beweglichkeit, sondern darum, Köpfchen zu beweisen. Die "Birne" sei "noch einigermaßen intakt geblieben", scherzt Jauch und gibt Entwarnung, dass es mit der RTL-Show die nächsten Wochen gewohnt weitergehe.

Die erste Folge der neuen Staffel läuft am 15. September um 20.15 Uhr auf RTL und eine Woche vorab bereits auf RTL+.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
