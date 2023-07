Guido Maria Kretschmer spricht über seine Ziehtochter: „Sie ist unsere süße Maus“

Als Claire älter wurde, wollte sie unbedingt Spanisch lernen. Das tat sie zunächst, indem sie in den Sommerferien Sprachkurse auf Mallorca besuchte und dafür zu Kretschmer und Mutters zog. Das Trio fand die gemeinsame Zeit so schön, dass es eine Verlängerung ausheckte: Claire wurde kurzerhand in einer spanischen Schule angemeldet und verbrachte fortan die Schulzeit auf Mallorca. Lediglich in den Ferien ging sie zurück nach Deutschland zu ihrer Mutter. Sogar in der Pubertät standen Kretschmer und Mutters ihrer Ziehtochter bei. „Sie ist unsere süße Maus“, schwärmte Kretschmer rückblickend über Claire, die inzwischen 39 Jahre alt ist.

Auch als Erwachsene konnte sich Claire lange nicht für einen festen Wohnort entscheiden. So lebte sie zunächst in Australien, bis sie sich schließlich in Dublin niederließ und einen Iren heiratete. Mit ihm hat sie inzwischen einen Sohn. Und wie nannte sie ihn wohl? Richtig: Frank – nach einem ihrer Ziehväter. Und ein eindeutigeres Zeichen, welch wichtige Rolle der Modedesigner und sein Partner nach wie vor in ihrem Leben einnehmen, kann es wohl nicht geben. Auch Claires Ehemann sieht das so – und machte Kretschmer und Mutters ein besonders schönes Kompliment. „Alles, was sie ist, das sieht er in uns“, sagte Kretschmer stolz.