"Happy Gilmore": Adam Sandler feiert Comeback nach 28 Jahren

Auch wenn Kritiker zumindest seine Slapstick-Trash-Produktionen oft abwatschen, sprechen die Streaming-Zahlen eine andere Sprache: Seit 2014 wurden Sandlers Netflix-Projekte bereits über 500 Millionen Stunden lang gestreamt. Und es dürften noch einige hinzukommen, denn der Streaming-Riese kündigte nun eine weitere Produktion an: die Fortsetzung von Sandlers allerersten Hit "Happy Gilmore" (1996), der an den Kinokassen rund 41 Millionen US-Dollar einspielte – das Dreifache seiner Produktionskosten.

Das große Wiedersehen

28 Jahre, nachdem er als gescheiterter und jähzorniger Eishockeyspieler den Golf-Sport und sein versnobbtes Establishment aufgemischt hat, soll Sandler also in seiner Paraderolle zurückkehren. Worum es in der Fortsetzung von "Happy Gilmore" genau gehen soll, ist allerdings noch unklar. Ebenso, ob Dennis Dugan wie 1996 Regie führen wird. Der Darsteller von Happys einstigem Gegenspieler, Christopher MacDonald, ließ jedoch bereits durchsickern, dass er von Sandler euphorisch einen Drehbuchentwurf präsentiert bekommen habe. Andere Darsteller aus dem Original-Film sind allerdings längst verstorben, darunter Joe Flaherty, Frances Bay und Carl Weathers.