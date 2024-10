Harte Kritik von Schlagerfans: Giovanni Zarrella will trotzdem nichts verändern

Pikante Enthüllung in TV-Show

Stefan Raab irritiert über Sophia Thomallas Geständnis: "Ich kenn' 90 Prozent der Kandidaten auch untenrum"

Sophia Thomalla sorgt als Gast-Moderatorin bei 'Du gewinnst hier nicht die Million' für Aufsehen, indem sie Stefan Raab intime Einblicke in ihre Dating-Show 'Are You The One' gibt. Raab reagiert verblüfft.

