Heino Ferch und alle seine Beziehungen im Überblick

Heino Ferch erlebte in seinem Leben eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Von einer Beziehung mit Suzanne von Borsody bis zur Trennung von Marie-Jeanette Steinle.

Beziehung mit erstem TV-Star

Im Jahr 1990 begann Heino Ferch eine Beziehung mit seiner TV-Kollegin Suzanne von Borsody. Das Schauspieler-Paar wirkte in dieser Zeit in unterschiedlichen Projekten gemeinsam mit; unter anderem spielten sie im Fernsehfilm "Gefährliche Verbindung" aus dem Jahr 2003 die Hauptrollen. Im Jahr 1999 war dann aber Schluss, wie das Paar erst einige Zeit später verriet. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es damals: "Die Trennung erfolgte einvernehmlich schon vor einiger Zeit. Andere private Partner waren daran nicht schuld".