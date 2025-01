Heino Ferch und seine Beziehungen

Cobra 11-Star ermittelt wieder

Erdoğan Atalay: Zwischen Action und Familienglück

Erdoğan Atalay findet, "man sollte sein Leben nicht verwalten, sondern leben" – das perfekte Credo zum Jahresstart: Der Schauspieler ermittelt als Kommissar Semir Gerkhan in zwei neuen Folgen in Spielfilmlänge in "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei". Los geht's am Dienstag, 14. Januar.

