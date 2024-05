Heinz Hoenig wartet auf OP: Erster Eingriff findet heute statt!

Erst im Januar war Heinz Hoenig im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Nun liegt er im Krankenhaus und muss operiert werden. Der erste Eingriff wird noch heute erfolgen.

Wie RTL berichtet, brachte ein Rettungshubschrauber den Darsteller am 30. April in ein Krankenhaus in Berlin. Nach einer sofortigen Herz-OP wurde ein Stent eingesetzt, der die Blutgefäße rund ums Herz offen halten soll.

Update:

Immer schlechtere Nachrichten Um das Leben des Schauspielers zu retten, sollte er eigentlich am Freitag (5. Mai) erneut am Herzen operiert werden, um eine neue Aorta zu erhalten. Doch der Zustand der Schauspielers war so schlecht, dass die Operation bis heute nicht stattfinden konnte.

Stattdessen wurde nun ein weiteres Problem entdeckt: Laut Aussage von Heinz Hoenigs Frau Annika hat eine bakterielle Infektion ein Loch in die Speiseröhre ihres Mannes gefressen. Die Folge: Die gesamte Speiseröhre muss nun mittels einer aufwendigen OP entfernt werden. "Wenn mein Mann daran operiert werden kann, ist die Überlebenschance dieser Operation sehr gering", erklärt die 34-Jährige. Auch dürfe ihr Mann nach erfolgreicher OP neun Monate lang weder essen noch trinken, sodass eine künstliche Ernährung notwendig wäre.

Damit Hoenig selbst entscheiden kann, ob er die OP auf sich nehmen will, wurde er von den Ärzten aus dem Koma geholt. Nun hat der Darsteller eine Entscheidung getroffen: Er will sich den risikoreichen Operationen unterziehen: "Er hat sich ganz klar gestern für den operativen Weg entschieden! Alles andere kommt für ihn nicht infrage!", sagte seine Frau Annika. Nachdem die Ärzte lange darauf warten mussten, dass sich Hoenigs Zustand stabilisiert, steht nun der erste OP-Termin fest. Seine Speiseröhre wird voraussichtlich noch heute, am 13. Mai, operiert. Erst. nachdem er sich von diesem Eingriff erholt hat, kann dann der Austausch an der Aorta vorgenommen werden.

Hoenig nicht krankenversichert Schon die OP an der Aorta kostet rund 90.000 Euro. Für Hoenig ist das ein ernstes Problem, da er seit seiner Insolvenz nicht mehr krankenversichert ist. Deshalb sammeln jetzt Promis Geld für die kostspielige Operation. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne übrigens vom deutschen Komponisten Ralph Siegel. Zunächst wurde das Ziel auf 75.000 Euro festgesetzt. Doch nachdem sich der Zustand des Darsteller weiter verschlechterte, wurde das Spendenziel auf 100.000 Euro erhöht. Mittlerweile sind sogar über 150.000 Euro für den Darsteller zusammengekommen. Laut eigener Aussage will Til Schweiger seinen Kollegen zusätzlich mit 20.000 Euro unterstützen.