Helene Fischers Einnahmen: So viel Geld hat der Schlagerstar wirklich

Vor 20 Jahren startete Helene Fischer ihre herausragende Karriere. Alles begann 2004, als ihre Mutter eine Demo-CD an ein Musikmanagement schickte. Daraufhin erhielt die 40-Jährige ihren ersten Plattenvertrag. Schon ein Jahr später war Helene Fischer erstmals im TV zu sehen. Heutzutage gehört die Musikerin nicht nur zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland, die Ex-Freundin von Florian Silbereisen kann sich über ein beträchtliches Vermögen freuen. Doch wer gedacht hätte, Helene Fischer ist nur durch ihre Musik so reich geworden, liegt falsch. Durch andere Einkünfte lässt die Mutter einer Tochter die Kassen ordentlich klingeln.

Helene Fischer hängt Stars wie Justin Timberlake und Shakira ab Bereits mit ihrem ersten Album, aus dem Jahr 2005, landete Helene Fischer einen kommerziellen Erfolg. Damit legte sie den Grundstein für ihre Karriere. So richtig viel Geld verdient die Schlager-Queen mit ihren Konzerteinnahmen und sichert sich damit sogar international einen Spitzenplatz. Durchschnittlich verdient die Musikerin mit einem Konzert 3,2 Millionen Euro bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 71,5 Euro. Natürlich müssen die Kosten von den Einnahmen noch abgezogen werden. Dennoch liegt Helene Fischer mit diesem Gewinn, laut New York Times, weltweit auf Platz sieben. Damit lässt sie sogar internationale Stars wie Justin Timberlake und Shakira hinter sich. Diese Liste führen Taylor Swift und Ed Sheeran an.

250.000 Euro Gage erhält die Sängerin für einen Show-Auftritt. Möchtest du Helene Fischer für ein Privatkonzert buchen? Kein Problem, neben der nötigen Location und Logistik sind dafür noch 300.000 Euro nötig. Kosten für Technik und Verpflegungen kommen allerdings noch hinzu. Im Laufe der Karriere der 40-Jährigen stieg ihre Popularität, wie auch ihr Kontostand immer weiter nach oben. So verkaufte sich ihr Album "Farbenspiel" ca. 2,7 Millionen Mal und von ihrem Album "Weihnachten" wurden bisher 1,3 Millionen Exemplare verkauft. Zudem ist sie mit 17 gewonnenen Echos Rekordhalterin.

Nicht nur mit Musik verdient Helene Fischer unfassbare Summen Durch TV-Rollen wie 2013 im ZDF-"Traumschiff" oder 2015 im "Tatort" fließt weiteres Geld in ihre Taschen. Doch noch mehr Geld gibt es durch Werbeeinnahmen. 2013 bewarb Helene Fischer die Buttermarke Meggle. Im selben Jahr wurde die Schlagersängerin das Gesicht der Kosmetikfirma L’Oréal und bewarb ihre eigene Farbpalette für Blondtöne. Ein Jahr später folgte ein Deal mit Tchibo, bei dem sie ihre eigene Modekollektion und Schmuck-Linie präsentierte. Seit 2014 hat sie bei Douglas ein eigenes Parfüm. Auch mit VW schloss die 40-Jährige einen Werbedeal ab. Den Golf Sportsvan gibt in der Helene Fischer Edition.

Die Ausgaben der Schlagersängerin Wer so viel Geld einnimmt, kann auch viel Geld ausgeben. 2014 kaufte sie eine Wohnung in Hamburg, mit einem damaligen Quadratmeterpreis von 9.500 Euro. Zudem besitzt sie noch eine Villa auf Mallorca. Mit ihrem Ehemann Thomas Seitel und ihrer Tochter Nala wohnt sie in einem teuren Anwesen am Ammersee. Laut dem "Vermögen Magazin" hat Helene Fischer aktuell ein Vermögen von 10 Millionen Euro zur Verfügung. Damit übersteigt ihr Kontostand sogar den von Florian Silbereisen.