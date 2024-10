Horst Lichter gewährt Einblicke in seine Gefühlswelt: "Ich merke, wenn mir jemand Blödsinn erzählt"

Horst Lichter hat sein neues Buch zusammen mit seinem Jugendfreund Till Hoheneder geschrieben: "Wir haben uns in einem kleinen Hotelgasthof ein Zimmer genommen. So hatten wir einen Raum, in dem wir uns treffen konnten, etwas zu essen und ein bisschen was zu trinken. Dann haben wir angefangen zu reden und haben die Gespräche aufgenommen. Manchmal haben wir zunächst über alles Mögliche geredet und sind dann erst ins Thema eingestiegen. Wenn es zu anstrengend geworden ist, wir zu weit abgeschweift sind oder einer auch mal weinen musste, haben wir das Band ausgemacht." Fotoquelle: Boris Breuer