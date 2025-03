Intimes Foto von GNTM-Star Rebecca Mir gestohlen: "Was für eine Schweinerei"

Moderatorin und Model Rebecca Mir (33) sorgt aktuell mit einem sehr persönlichen Foto für Aufsehen. Auf Instagram postete sie ein freizügiges Bild von sich, das sie "oben ohne" in einer malerischen Waldszene zeigt. Doch hinter diesem Foto steckt ein trauriger Hintergrund: Kriminelle hatten sich das Motiv illegal angeeignet und versucht, damit an weitere private Aufnahmen von Rebecca Mir zu kommen.

Wie genau die Betrüger an das intime Bild gelangten, bleibt bisher ungeklärt. Fest steht jedoch: Rebecca Mir hatte das Foto bereits vor einiger Zeit aufgenommen, damals aber nicht veröffentlicht. Auf Instagram erklärte sie dazu: "Ich habe dieses Bild damals gemacht und mochte es, habe es aber irgendwie nie gepostet. Nun ist es auf eine unschöne Weise an eine fremde Person geraten, weil sich jemand Zugriff verschafft hat."

Mit der Veröffentlichung will die ehemalige Finalistin von "Germany's Next Topmodel" (2011) nun die Kontrolle zurückgewinnen und setzt ein klares Zeichen gegen Datenmissbrauch. Dabei zeigt sich Rebecca Mir enttäuscht und betroffen: "Es macht mich traurig, dass so etwas passieren kann und man sich nicht immer ausreichend schützen kann." An ihre Fans richtet sie gleichzeitig einen wichtigen Appell: "Passt gut auf eure Daten auf!"