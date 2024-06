Ist Claudia Obert noch mit Max Suhr zusammen? Unternehmerin gibt nun Antwort

Die Drachen fliegen wieder

„House of the Dragon“: So geht es in der neuen Staffel weiter

Die zahllosen Fans von „Game of Thrones“ machten im Sommer 2022 Luftsprünge. Denn dann erblickte die Prequel-Serie „House of the Dragon“ das Licht der Welt und beleuchtete die Geschichte des Hauses Targaryen genauer. Demnächst geht „House of the Dragon“ in die zweite Staffel und verspricht weitere spannende Abenteuer in Westeros.

