Jan Josef Liefers erlebte "sexualisierte Übergriffe" am Set

Die MeToo-Bewegung hat vor allem in der Film-Branche viel bewegt. Doch in früheren Zeiten erlebten nicht nur Frauen sexualisierte Übergriffe. Jan Josef Liefers hat nun von seinen eigenen Erfahrungen berichtet. Er habe "Sachen erlebt und mitbekommen, mit denen würde man es heute auf den 'Stern'- oder 'Spiegel'-Titel schaffen".

Er habe in jungen Jahren einen Weg finden müssen, mit Ungerechtigkeiten und Übergriffen klarzukommen, bis man bereit war, sich wehren zu können. Das Erlebte von damals habe sich "nicht schön" angefühlt, berichtet Jan Josef Liefers. Er habe "Sachen erlebt und mitbekommen, mit denen würde man es heute auf den 'Stern'- oder 'Spiegel'-Titel schaffen". Doch was genau im Widerfahren ist, wollte der "Tatort"-Star nicht weiter beschreiben.

Die andere Seite der MeToo-Bewegung

"Wir wachsen nun mal an Herausforderungen, nicht an Streicheleinheiten", will sich der 60-Jährige nicht als Opfer sehen. Damals sei solch ein Umgang am Filmset noch anders bewertet worden, nach dem Motto "Lehrjahre sind keine Herrenjahre".