Jasna Fritzi Bauer bittet um Mithilfe: Freundin wird vermisst

Große Sorgen bei Jasna Fritzi Bauer: Via Instagram hat die Schauspielerin einen Suchaufruf nach ihrer Freundin Theresa geteilt. "Bitte bitte teilt diesen Aufruf und wendet Euch mit Hinweisen an die angegebene Nummer oder an die Polizei", forderte sie ihre Followerinnen und Follower auf. Darunter setzte die 36-Jährige ein Emoji mit betenden Händen und einem Herz.