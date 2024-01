Jetzt reden die "Bachelors": Wie gescripted ist die RTL-Show?

Vor der Zusage habe Klaus nie wirklich darüber nachgedacht, irgendwann in der Öffentlichkeit zu stehen. "Das war mir nie wichtig. Diese Erfahrungswerte zu sammeln, allerdings schon", betont er. Das erlebe schließlich nicht jeder. So wie jeden Tag rund um die Uhr von Kameras begleitet zu werden. Was am Anfang noch "ungewohnt" für die beiden war, wurde beim Dreh der Staffel schließlich die Norm: "Für mich waren die Dreharbeiten in keiner Sekunde stressig oder eine Belastung für die Psyche", erzählt Gries. Klaus sei mittlerweile an einem Punkt, an dem er sich sogar fallen lassen könne vor den Kameras. "Das ist das, was man am Ende des Tages auch erreichen möchte – nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Frauen." Schließlich soll sich jeder wohlfühlen vor den Kameras.